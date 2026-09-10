Dove vedere il Memorial Pantani 2026 in tv: orario, programma, streaming

Il fitto programma delle classiche italiane di fine annata prosegue senza sosta. Nel contesto di un fine settimana che vivrà il momento culmine con la conclusione della Vuelta, gli appassionati potranno godersi anche lo spettacolo offerto dai protagonisti del Memorial Pantani, gara in programma sabato 12 settembre.

La tradizionale corsa in linea, dedicata alla memoria dell’indimenticato campione romagnolo, è giunta alla ventitreesima edizione. I corridori prendono il via da Riccione alle 12:00 e arrivano a Cesenatico alle 16:30 circa dopo aver completato un impegnativo percorso di 197 km.

Saranno al via dieci formazioni del circuito WorldTour. Le squadre partecipanti si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro all’australiano Michael Storer, vincitore dell’edizione 2025 davanti al francese Alexandre Delettre e all’eritreo Natnael Tesfasion.

Come seguire il Memorial Pantani? La corsa non sarà trasmessa in diretta tv. Rai Sport HD proporrà la differita alle ore 17:00. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max dalle 15:00. OA Sport proporrà la diretta live testuale della gara a partire dalle ore 13:30.

PROGRAMMA MEMORIAL PANTANI 2026

Sabato 12 settembre

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo: 16:30 circa

DOVE VEDERE IL MEMORIAL PANTANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport HD dalle 17:00

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 dalle 15:00; Discovery Plus e HBO Max dalle 15:00

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13:30