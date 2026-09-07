Dove vedere il Giro della Toscana 2026 in tv: orario, programma, streaming

Dopo il GP Industria e Artigianato, il calendario ciclistico italiano propone questa settimana un altro appuntamento. Andrà infatti in scena il 9 settembre la 98esima edizione del Giro della Toscana, primo appuntamento del Memorial Alfredo Martini (seguito dalla Coppa Sabatini). Ritorna quindi l’appuntamento con la corsa di un giorno tricolore che si disputerà come sempre intorno alla città di Pontedera.

Parte quindi in questa settimana l’avvicinamento al finale di stagione tutto italiano che terminerà con il Lombardia. La corsa è inoltre inserita nella Coppa Italia delle Regioni 2026 e garantirà punti ai corridori italiani nella speciale classifica. Saranno ben 24 le squadre al via, nove di queste saranno World Tour. L’anno scorso a trionfare fu Isaac del Toro.

Il messicano torna in gara in Italia per prepararsi al meglio al Mondiale di Montreal di fine mese. Del Toro è indubbiamente il grande favorito anche per questa edizione ma gli italiani vogliono dire la loro. In attesa delle ufficialità, Lorenzo Mark Finn sembra intento a proseguire la sua già molto positiva stagione tentando un buon risultato tra i grandi.

PROGRAMMA

Mercoledì 9 settembre

Giro della Toscana Pontedera-Pontedera (189.4 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.40

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI TOSCANA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 17.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport