Dove si svolgerrano i Giochi del Mediterraneo 2030? Nazione ospitante e date

Il passaggio di testimone. Calato il sipario sull’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo e si pensa a quella del 2030. La 21ª edizione della manifestazione si svolgerà a Pristina, capitale del Kosovo, dal 24 luglio al 4 agosto 2030, con il Paese balcanico chiamato a sostenere per la prima volta il peso organizzativo di un grande evento sportivo internazionale. Il Kosovo sarà infatti la principale nazione ospitante, in un progetto che punta non soltanto alla dimensione agonistica, ma anche a una profonda trasformazione delle infrastrutture sportive e urbane.

La particolarità geografica del Kosovo ha però imposto fin dall’inizio una formula organizzativa inedita. Privo di sbocco sul mare, il Paese non può ospitare direttamente quelle competizioni che richiedono l’accesso alla costa. Per questo motivo l’Albania parteciperà all’organizzazione in qualità di co-organizzatrice. Le discipline acquatiche e gli sport legati al mare, tra cui la vela, saranno disputati sulla costa albanese, con Durazzo destinata a rappresentare uno dei principali poli dell’evento. La collaborazione tra i due Paesi introduce così una dimensione transfrontaliera che caratterizzerà l’intera manifestazione e che, sul piano logistico e politico, costituisce uno degli elementi più distintivi di Pristina 2030.

Il passaggio di consegne tra Taranto e la città kosovara ha segnato simbolicamente l’apertura della fase operativa per il territorio balcanico, chiamato ora a trasformare il progetto sulla carta in una macchina organizzativa capace di accogliere circa 5.000 atleti provenienti da 26 Paesi.

Proprio le infrastrutture rappresentano una delle principali sfide per gli organizzatori. L’obiettivo è completare entro il 2029 gli interventi necessari a garantire una dotazione adeguata di impianti e strutture, così da arrivare all’appuntamento del 2030 con un sistema sportivo rinnovato e pienamente funzionale. La preparazione dei Giochi, dunque, non viene concepita soltanto come un investimento temporaneo legato alle due settimane della competizione, ma come un’occasione per rafforzare nel lungo periodo l’impiantistica e la capacità organizzativa del Kosovo.

A questa trasformazione infrastrutturale si accompagna un programma sportivo destinato a segnare una discontinuità rispetto alle edizioni precedenti. Accanto alle discipline più consolidate, gli organizzatori intendono infatti ampliare l’offerta introducendo sport capaci di intercettare un pubblico più giovane e di riflettere l’evoluzione dello sport internazionale.

Tra le novità più rilevanti figurano la ginnastica ritmica, il badminton, il futsal, la mountain bike, l’arrampicata sportiva e il padel, destinati a fare il loro ingresso nel programma principale dei Giochi. Si tratta di una scelta che va oltre il semplice ampliamento numerico delle discipline: l’obiettivo è costruire una manifestazione più contemporanea, in grado di affiancare alla tradizione mediterranea degli sport olimpici una componente maggiormente orientata alle nuove generazioni e alle discipline in crescita.

Particolarmente significativa è anche la modifica del torneo di calcio. Il tradizionale torneo Under 21 lascerà spazio al futsal, una scelta che contribuisce a rendere il programma più dinamico e, al tempo stesso, coerente con la volontà di dare maggiore spazio agli sport indoor e alle discipline emergenti.

Non verranno comunque accantonate le grandi discipline che costituiscono da sempre l’ossatura dei Giochi del Mediterraneo. Nel programma troveranno spazio atletica leggera e nuoto, insieme a pallanuoto, judo, karate, scherma, taekwondo, boxe, lotta e sollevamento pesi. Confermata anche la presenza degli sport di racchetta, con tennis e tennistavolo, e degli sport di squadra, tra cui pallavolo, pallamano e basket 3×3.

Il programma, tuttavia, non è ancora completamente chiuso. Il Comitato Organizzatore mantiene infatti la possibilità di aggiungere, nella fase conclusiva della pianificazione, altre due o tre discipline. Tra le ipotesi è stato indicato anche il baseball.