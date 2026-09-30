Dove passa il Giro di Lombardia 2026? Tutti i paesi e i comuni attraversati: sfilza di salite e finale durissimo

Il Giro di Lombardia 2026 andrà in scena sabato 10 ottobre: l’ultima Classica Monumento della stagione ci terrà compagnia, come da tradizione, dopo i Mondiali e rappresenterà uno degli ultimi appuntamenti di questa annata agonistica. La ribattezzata Classica delle Foglie Morte si snoderà lungo un percorso di 239 chilometri, con partenza a Bergamo e arrivo a Como.

La prima parte del tracciato si svilupperà nella bergamasca e proporrà le salite di Selvino, Colle di Berbenno e Valpiana, per poi entrare nel lecchese, dove è prevista l’ascesa di Giovenzana. Si farà poi sul serio a partire dal 170mo chilometro, quando si affronterà la salita che conduce alla Madonna del Ghisallo dal duro versante di Bellagio (8,6 km al 6,2% di pendenza media, ma primi 4 km al 9,3% e ultimo chilometro all’8,6%), poi a seguire la picchiata verso Canzo e il cammino verso Como.

Il percorso proporrà due passaggi a San Fermo della Battaglia (2700 metri al 7,2%), l’ultimo a 5,2 km dal traguardo, intervallati dal durissimo Civiglio (4,2 km al 9,7%). Chi succederà allo sloveno Tadej Pogacar nell’albo d’ora di una manifestazione giunta alla 120ma edizione? Vediamo nel dettaglio quali saranno le località attraversate, con tutte le province e i paesi coinvolte dal passaggio dal gruppo in quella che sarà una giornata di festa come da piacevole tradizione.

DOVE PASSA IL GIRO DI LOMBARDIA 2027

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo, San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Bocche del Gavarno, Nembro, Selvino, Cantul, Costa Serina, Ambria, Zogno, Ponti, Brembilla, Colle di Berbenno, Berbenno, Ponte Giurino, Medega, Bedulita, Valpiana, Roncola, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, San Sosimo, Ambivere, Mapello, Terno d’Isola, Calusco d’Adda.

PROVINCIA DI LECCO: Paderno d’Adda, Arlate, Beverate, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Giovenzana, Colle Brianza, Galbiate, Pescate, Malgrate, Parè, Onno.

PROVINCIA DI COMO: Bellagio, Civenna, Madonna del Ghisallo, Maglio, Asso, Canzo, Albese con Cassano, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino, Como, Civiglio, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino, Como.