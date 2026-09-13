Dove la prossima gara di MotoGP? GP Austria 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Austria. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 18, 19 e 20 settembre. Dunque, non ci sarà alcuna pausa fra il corrente GP in corso di svolgimento a Misano Adriatico, che nella giornata odierna vivrà le proprie fasi cruciali, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Spielberg, fra pochi giorni.

La pista è lunga 4.348 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Jorge Martin nel 2024, quando lo spagnolo venne cronometrato in 1’27″748. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Ai Ogura, 318.5 km/h nel 2025. In gara, il record è detenuto da Francesco Bagnaia con il 1’29″519 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint era stato lo stesso Marc Marquez a trionfare, conseguendo una doppietta. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione del brasiliano Diogo Moreira, mentre nella Moto3 primeggiò uno spagnolo, ovvero Angel Piqueras.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Austria 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP 2026

Venerdì 18 settembre (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 19 settembre (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 20 settembre (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.