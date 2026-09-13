Dove la prossima gara di F1? GP Azerbaijan 2026: programma, orari, tv

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Azerbaijan. L’evento è programmato nei giorni del 24, 25 e 26 settembre. Attenzione! Si deve parlare di “giorni”, non di “fine settimana”. I più attenti sanno già che si scenderà in pista il giovedì, il venerdì e il sabato. Tutto il programma è pertanto anticipato rispetto al copione abituale, seguito in occasione di qualsiasi GP della massima categoria automobilistica.

La ragione è rappresentata dal fatto che, in Azerbaijan, il 27 settembre è festa nazionale. Si tratta del cosiddetto “Giorno della Memoria”, nel quale vengono commemorati i caduti della Seconda guerra del Nagorno Karabakh, cominciata appunto il 27 settembre del 2020. Gli organizzatori hanno domandato alla FIA di non correre in questa ricorrenza, venendo accontentati nella loro domanda.

Il tracciato misura 6.003 metri. La prima presenza in calendario è datata 2016 e la vittoria fu appannaggio di Nico Rosberg su Mercedes. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato Max Verstappen alla guida di una Red Bull. Quello del 2026 sarà il decimo Gran Premio iridato a tenersi in terra azera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP AZERBAIJAN F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 24 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere (I)

Ore 14:00-15:00, Prove libere (II)

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere (III)

Ore 14:00-15:00, Qualifiche

Sabato 26 settembre (orari italiani)

Ore 13:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.