Dove giocherà Ekaterina Antropova nel 2026-2027: il ruolo e la nuova esperienza

Sta per aprirsi un nuovo capitolo nella carriera pallavolistica di Ekaterina Antropova, pronta a trasferirsi in Turchia per giocare a partire dalla prossima stagione con la maglia dell’Eczacibasi Istanbul. Dopo cinque anni tra le fila di Scandicci, l’azzurra lascia la Serie A1 di volley femminile e proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella Sultanlar Ligi.

Antropova, reduce da un’estate in cui è stata schierata dal CT Julio Velasco nello spot di schiacciatrice, verrà utilizzata da opposto nel suo nuovo club. La 23enne italo-russa non potrà dunque trovare continuità da banda in vista delle prossime estati in azzurro, costringendo il coach della nostra Nazionale a prendere una decisione difficile nel percorso verso Los Angeles 2028.

“Kate” diventerà un pilastro della squadra vice campionessa d’Europa in carica, allenata da Giulio Bregoli e composta da alcuni nomi di lusso come quello dell’attaccante Ebrar Karakurt. Nel massimo campionato turco militano già altre due big dell’Italvolley: la palleggiatrice Alessia Orro (Fenerbahce Istanbul) e la schiacciatrice Myriam Sylla (Galatasaray Istanbul).

Vedremo dunque quale sarà l’impatto in Turchia di Antropova dopo cinque stagioni ricche di successi e soddisfazioni con la Savino Del Bene in cui ha collezionato un Mondiale per Club, una CEV Cup, una Challenge Cup, disputando inoltre una finale di Champions League. L’attaccante azzurra era arrivata in Toscana a 19 anni da Sassuolo (Serie A2) e nel mentre (era il 10 agosto 2023) ha ottenuto la cittadinanza italiana diventando presto una risorsa preziosa per Velasco.