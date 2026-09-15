“Dov’è Giannelli?”. De Giorgi non vede il palleggiatore durante il time-out: la spiegazione

L’Italia ha perso il primo set contro la Cechia nel match che mette in palio una grossa fetta di primo posto nella fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri hanno subito un parziale pesante dal 16-15 al 21-16 e hanno ceduto per 25-23 di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, venendo così costretti alla rimonta nella quarta partita di questa rassegna continentale.

I Campioni del Mondo hanno intrapreso la risalita già nelle battute iniziali della seconda frazione: mani-out di Lavia, primo tempo di Mati, parallela di Lavia, due ace e un vincente di Romanò, mani-out di Lavia e schiacciante 9-2 contro il sestetto guidato da coach Jiri Novak, che ha infatti chiamato il time-out per cercare di arginare i padroni di casa e spronare i propri uomini.

In occasione del minuto di interruzione, il CT Fefé De Giorgi non ha subito visto Simone Giannelli. Il palleggiatore era infatti andato a farsi massaggiare la spalla destra in quel frangente, motivo per cui non era in cerchio insieme ai compagni di squadra. Il tecnico pugliese ha chiesto: “Dov’è Giannelli”, trovando poi la spiegazione.

Il palleggiatore è poi rientrato regolarmente in campo e ha giocato un secondo set di spessore, che la nostra Nazionale ha vinto in maniera nitida, pareggiando i conti contro la quarta classificata dell’ultima rassegna iridata.