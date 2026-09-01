Dopo quasi 24 anni il ranking ATP non avrà uno tra Federer, Nadal e Djokovic in top 10

7 ottobre 2002. Questa è stata l’ultima volta in cui nessuno degli storici Big Three si è trovato tra i primi 10 giocatori del ranking mondiale. Quasi 24 anni fa si verificò l’ultima volta senza almeno uno dei tre grandissimi del tennis moderno fuori dalla top ten, ovviamente con i distinguo legati alle loro carriere. Ora, dopo la fine degli US Open, Novak Djokovic sarà numero 11, e con Roger Federer e Rafael Nadal ritirati, è come se suonasse, se non la fine di un’era, quantomeno il fatto che il segno del tempo esiste, prima o poi.

La data non è presa a caso. Quel lunedì citato vedeva la top ten del ranking ATP recitare questo elenco di Primi Dieci: Lleyton Hewitt, Marat Safin, Tommy Haas, Tim Henman, Yevgeny Kafelnikov, Andre Agassi, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Thomas Johansson, Sebastien Grosjean.

Di questi, Hewitt e Safin avrebbero poi finito la carriera con due Slam ciascuno, mentre Haas e Henman si sono issati al massimo fino alle semifinali. Kafelnikov, invece, ebbe anche lui due Slam, mentre Agassi era sul punto di vincere l’ottavo e ultimo torneo maggiore della sua carriera, gli Australian Open 2003. Albert Costa aveva vinto proprio nel 2002 il Roland Garros, Ferrero ce l’avrebbe fatta l’anno successivo e Johansson conquistò gli Australian Open più incredibili degli ultimi (almeno) trent’anni. Grosjean, infine, giunse in semifinale in tre Slam su quattro.

Poi sono cambiate, e definitivamente, le ere. Federer non è più uscito dalla top ten per 14 anni dalla settimana successiva, Nadal ci è entrato nel 2005 e non l’ha praticamente più lasciata per oltre tre lustri, mentre Djokovic, in un modo o nell’altro, dal marzo 2007 a oggi era stato fuori dai 10 solo nel periodo più complesso della carriera, dal 2017 fino a Wimbledon 2018.