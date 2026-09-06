Disastro Leclerc a Monza: prima il contatto con Hamilton, poi il brutto incidente alla Alboreto

Si apre come peggio non poteva per la Ferrari il Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno dato vita ad un duello ravvicinato in partenza alla Prima Variante, con il monegasco che ha spinto il compagno di squadra inglese fuori pista (sulla ghiaia all’esterno) facendogli perdere tante posizioni per poi ritirarsi due giri più tardi in seguito ad un violento incidente alla Alboreto.

Un avvio da incubo a Monza per la Scuderia di Maranello, che si era posta come obiettivo realistico un doppio piazzamento sul podio nel Tempio della Velocità alla luce dell’esito della qualifica. La gara di casa si era complicata già alla prima chicane per il team emiliano, con Hamilton che aveva tirato la staccata nel tentativo di sorprendere Charles all’interno di curva 1 ritrovandosi però all’esterno nel cambio di direzione successivo.

In quel frangente il nativo del Principato non ha dato spazio al sette volte campione del mondo, allungando la traiettoria e accompagnando sulla ghiaia il 41enne di Stevenage (l’episodio è finito sotto la lente d’ingrandimento dei Commissari), costretto ad alzare il piede venendo inevitabilmente risucchiato a centro gruppo nell’allungo verso la Variante della Roggia.

Nel corso della seconda tornata Leclerc, dopo aver spremuto la parte elettrica della sua power unit per superare l’Alpine di Pierre Gasly, ha pagato dazio nei rettilinei successivi venendo scavalcato dal pole-man francese e dalla Red Bull di Max Verstappen. Nel tentativo di resistere all’attacco della McLaren di Oscar Piastri, Charles ha forzato all’ingresso dell’ex Parabolica portando tanta velocità in curva e perdendo il controllo della vettura in uscita. L’impatto con le barriere è stato molto forte, ma il 28enne è uscito sostanzialmente illeso dalla sua SF-26.