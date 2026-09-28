Derby russo in finale ad Hangzhou: Daniil Medvedev sfida Andrey Rublev

Il verdetto è arrivato nelle semifinali dell’ATP 250 di Hangzhou. Sul cemento cinese, Santa Madre Russia festeggia, vista la finale che andrà in scena domani tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Del resto, i presupposti per un derby c’erano tutti, considerando che erano ben tre i russi approdati al penultimo atto del torneo.

Medvedev, testa di serie numero 1, ha avuto la meglio sul connazionale Roman Safiullin con il punteggio di 7-5 6-4, centrando così la 44ª finale della carriera nel massimo circuito internazionale, la quarta nel 2026.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’amico Rublev che, grazie al successo sul francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo, ha conquistato la 400ª vittoria a livello ATP. Si preannuncia una sfida interessante tra due grandi interpreti dei campi veloci.

Guardando ai precedenti, Medvedev è nettamente avanti, con un bilancio di 7-2. L’ultimo confronto risale al 2023, alle ATP Finals di Torino, quando Daniil si impose con il punteggio di 6-4 6-2.