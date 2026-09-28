Del Toro: “Contento per McNulty. Non ho rimpianti, fiero di come ha corso la squadra”

Si è dimostrato per larghi tratti della corsa come uno dei più forti, se non il più forte in assoluto, il risultato della strada non lo ha però premiato. Isaac Del Toro ha chiuso la prova in linea dei Mondiali di Montreal al quinto posto. Il messicano ha analizzato l’andamento della corsa ai microfoni di ESPN.

Sul sostegno ricevuto dai tifosi e l’andamento della corsa: “Onestamente, è incredibile il sostegno che abbiamo ricevuto. Sognavamo la maglia arcobaleno per loro. Siamo venuti per questo, concentrati su questo obiettivo e con questa mentalità. Ci abbiamo provato, ma si è creata una situazione molto complicata. Tutte le squadre sono rimaste passive, cercando di sfruttare il nostro status. Sapevamo di non avere la squadra più forte, ma penso si sia capito che volevamo vincere”.

Sulla mancanza di rimpianti per l’andamento della gara: “Non ho rimpianti, abbiamo provato tutto il possibile. Forse nello sprint potevo posizionarmi meglio, ma sono comunque soddisfatto di quel che abbiamo fatto. Sapevamo di poter vincere, peccato non esserci riusciti, ma sono contento di come abbiamo corso come nazione. Non abbiamo vinto, ma abbiamo avuto la giusta mentalità”.

L’amarezza per la sconfitta e i complimenti al compagno di squadra: “Nel finale ho sempre cercato di lottare per l’oro. Purtroppo sono arrivato quinto, per cui c’è un sapore agrodolce per quanto mi riguarda. Sono contento che abbia visto Brandon, si merita questo successo, ma volevamo vincere noi. Ha lavorato duramente per questo, ha lavorato spesso per me, si merita la luna. Lo conosco bene e son contento per lui, però chiaramente avrei voluto che a vincere fosse stato il Messico”.