Del Potro esalta Alcaraz: “Carlitos è il migliore, ha qualcosa che Sinner non ha”

Juan Martín Del Potro ha espresso parole molto nette sul confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il campione dell’US Open 2009, presente a New York come opinionista per ESPN Latina, ha indicato nello spagnolo il riferimento attuale del tennis mondiale, sottolineandone la capacità di fare la differenza anche dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni.

“Per me Alcaraz è il miglior tennista attualmente in circolazione“, ha dichiarato Del Potro. “È il giocatore più completo. Lui e Sinner si contendono i titoli del Grande Slam e il numero uno del mondo. Sinner ha uno stile più simile a quello di Djokovic, è molto forte fisicamente e molto rapido, ma Carlitos ha quella freschezza che gli permette di giocare e inventare qualcosa che Sinner non fa. È un giocatore di enorme talento, capace di cambiare tutti i ritmi e dotato di ogni tipo di colpo. Per questo sono un grande fan di Alcaraz“.

Secondo Del Potro, dunque, la rivalità tra Alcaraz e Sinner rappresenta il principale duello del tennis contemporaneo, con caratteristiche profondamente diverse: più esplosività creativa e varietà per lo spagnolo, maggiore solidità fisica e rapidità per l’azzurro.

L’argentino ha parlato anche dei connazionali impegnati a New York, individuando in Francisco Cerúndolo e Tomás Martín Etcheverry i principali esponenti della nuova generazione albiceleste. “Il tennis argentino ha una buona generazione di giocatori. A volte attraversano degli alti e bassi, ma sono tennisti che giocano molto bene e quando sono in forma bisogna tenerne conto. Spero che in questo US Open possano arrivare lontano. Fran Cerúndolo sta guidando gli argentini nel torneo. È fondamentale avere un buon tabellone e lui ha il gioco per poter andare molto avanti“.