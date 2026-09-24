De Giorgi confermato ct dell’Italia? Manfredi: “Siamo delusi. Non ci sono le condizioni per interrompere”

Il cammino dell’Italia ai Campionati Europei di volley maschile 2026 si è interrotto ai quarti di finale con l’inattesa sconfitta in cinque set contro la Finlandia. Al PalaVela di Torino gli azzurri campioni del mondo in carica si sono fatti rimontare nel tie-break decisivo dall’11-8, subendo un clamoroso parziale di 7-2 e vedendo sfumare il sogno di conquistare il titolo continentale (ed il pass olimpico) davanti al pubblico di casa ad Assago.

“La delusione è alta, non solo la mia. Ci aspettavamo di arrivare a Milano. Sono serate che purtroppo non si possono prevedere. Non posso pensare che i ragazzi dalla sera alla mattina non avessero la voglia di vincere, ma l’analisi tecnica la lascio ad altri. Il livello tecnico generale si è alzato, tutte le partite si giocano ad un certo livello, sicuramente molto meglio rispetto a 2-3 anni fa“, ha dichiarato Giuseppe Manfredi ai microfoni di Sky Sport.

All’indomani della dolorosa sconfitta contro i finlandesi, il presidente della FIPAV ha aggiunto: “Comunque non possiamo dire più di tanto ai nostri ragazzi, che negli ultimi anni hanno fatto un percorso importante. Il gruppo c’è e non gli si può rimproverare nulla. Io posso pensare che sia stata solo una giornata storta. Peccato, ma dobbiamo ripartire da questa delusione“.

Sull’ipotesi di interrompere il rapporto con il CT De Giorgi: “Con lui avevamo un contratto 2-2, lo abbiamo rinnovato da poco. Ha vinto l’Europeo e i Mondiali, il gruppo è abbastanza compatto: mi sembra non ci siano le condizioni per una cosa del genere. È chiaro che ne parleremo come tutti gli anni a fine stagione in consiglio, ci vedremo con tutti i tecnici per fare una disamina, ma non mi sembra che sia il disastro più totale“