Davide Piganzoli vince la cronometro al Giro del Lussemburgo e consolida il primato! Brilla anche Raccagni Noviero

La bandiera tricolore sventola sul Giro del Lussemburgo. Un maestoso Davide Piganzoli vince la cronometro individuale Ettelbruck- Ettelbruck di 20,4 chilometri. Il corridore azzurro consolida così il primato in classifica generale. Brilla anche Andrea Raccagni Noviero.

L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike conferma la sua crescita esponenziale, chiude la sua prova con il tempo di 26:49.95 alla velocità media di 45,6 chilometri orari e non lascia la minima possibilità di scampo ai suoi rivali. Piganzoli, alla vigilia dell’ultima tappa, aumenta il vantaggio in classifica e guida la generale con 47’’ su Mattéo Vercher e 49’’ su Thomas Gachignard della TotalEnergies.

Completa il trionfo del ciclismo tricolore uno splendido Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step, che aumenta il ritmo della sua prova in progressione, cresce con il trascorrere dei minuti e taglia il traguardo con il tempo di 26:52.47, alla velocità media di 45,456 km/h, secondo a poco più di due secondi dal connazionale.

La top-5 di giornata si completa con il terzo posto del britannico Leo Hayter della Modern Adventure Pro Cycling, 19’’ il suo distacco, con il quarto del danese Julius Johansen della UAE Team Emirates-XRG e con il quinto ottenuto da Soren Kragh Andersen. Il ritardo dei due danesi supera di poco i diciannove secondi.