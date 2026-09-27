Davide Donati vince la volata finale della CRO Race, battuto Magnier! Antonio Tiberi sul podio nella generale

Davide Donati ha vinto la sesta e ultima tappa della CRO Race, evento di livello 2.Pro nel calendario internazionale (inferiore per importanza soltanto al World Tour). La giovane promessa della Red Bull-BORA-hansgrohe si è imposto sul traguardo di Zagabria, dopo 159 km completamente pianeggianti, risultando il migliore in una volata un po’ caotica e in cui ha fatto valere tutto il suo talento.

Il francese Paul Magnier era il grande favorito della vigilia, ma il treno della Soudal Quick-Step non è risultato impeccabile e il 21enne lombardo è uscito in maniera brillante, alzando le braccia al cielo davanti a Lorenzo De Longhi (in gara come stagista della Cofidis) e al deluso Magnier.

Davide Donati ha festeggiato la quarta vittoria da professionista, in questa stagione aveva esultato in due frazioni del Giro di Sardegna e lo scorso anno aveva vinto la terza tappa del Giro di Vallonia. Da annotare che in queta stagione ha trionfato anche da under 23, in particolar modo alla Parigi-Roubaix Espoirs e nella seconda tappa del Giro d’Italia Next Gen sul traguardo di Crotone.

Il danese Tobias Svarre (Uno-X Mobility) si è imposto in classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che si è dovuto accontentare della piazza d’onore davanti al belga Tim Wellens (UAE Emirates-XRG, terzo a otto scondi). La CRO Race si è conclusa proprio mentre a Montreal veniva dato il via alla prova in linea dei Mondiali: nel giorno in cui viene assegnata la maglia iridata, c’è stato spazio per altri eventi dell’universo ciclistico.