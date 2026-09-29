David Ferrer chiarisce: “Alcaraz è sempre stato disponibile per le Finals di Coppa Davis”

David Ferrer fa chiarezza sul rapporto tra Carlos Alcaraz e la Coppa Davis. Intervistato da Relevo, il capitano della Spagna ha sottolineato come il fuoriclasse di Murcia abbia sempre manifestato la propria disponibilità a giocare le Finals, chiarendo che l’assenza contro il Cile era legata esclusivamente alle sue condizioni fisiche.

“Alcaraz era reduce da un grave infortunio, come tutti sappiamo. Non sapeva se sarebbe stato in grado di giocare, come avrebbe reagito alle partite al meglio dei cinque set. Non volevo nemmeno mettergli pressione con quel carico di lavoro“, ha spiegato Ferrer.

Il capitano spagnolo ha poi ribadito un concetto preciso: “Carlos è sempre stato disponibile per le Finals. L’anno scorso non c’era perché si è infortunato all’ultimo minuto, altrimenti sarebbe stato con noi“. Una posizione che Ferrer accompagna con un’altra considerazione sulla gestione dei rapporti con i propri giocatori: “Mi piace che siano onesti, che mi dicano le cose chiaramente. E da questo punto di vista, Carlos è sempre stato onesto con me“.

Ferrer ha parlato anche di Rafael Jodar, giovane talento destinato a convivere con aspettative sempre maggiori. “La sua vita è cambiata. Non è più il ragazzino che girava per Madrid, per il club Chamartín, come se niente fosse. Ora sarà famoso per tutta la vita”, ha dichiarato, invitandolo ad accettare gradualmente il nuovo ruolo: “Dovrà accettare questo ruolo diverso, che non è facile da gestire“.