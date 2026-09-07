Darderi-Zverev oggi in tv, US Open 2026: orario, canale, streaming

Luciano Darderi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Il tennista italiano sarà infatti protagonista degli ottavi di finale degli US Open 2026, dove dall’altra parte della rete troverà Alexander Zverev, numero uno del seeding. La sfida andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium di New York nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre.

Darderi è rimasto l’unico rappresentante italiano ancora in corsa nel tabellone maschile di singolare. La testa di serie n.21 ha conquistato l’accesso agli ottavi senza particolari difficoltà, imponendosi in tre set sull’australiano Dane Sweeny con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Un successo convincente che gli ha spalancato le porte di una sfida prestigiosa e, soprattutto, di un’occasione importante per provare a spingersi per la prima volta fino ai quarti di finale di uno Slam.

Di fronte, però, ci sarà uno degli avversari più temibili dell’intero torneo. Zverev, testa di serie numero 1, ha superato i primi turni al termine di due autentiche battaglie contro Lorenzo Sonego e Quentin Halys, ma nel terzo turno ha dato segnali importanti sul piano della condizione. Il tedesco ha infatti regolato in tre set il cileno Alejandro Tabilo, imponendosi 6-2, 7-6, 6-2 e mostrando una prestazione decisamente più solida rispetto alle precedenti uscite.

Quella di New York sarà inoltre la terza sfida tra loro nel circuito maggiore. I precedenti raccontano di un confronto assolutamente equilibrato, con entrambi i giocatori capaci di conquistare una vittoria. I primi due incontri si sono disputati sulla terra rossa del Foro Italico: nel 2024 fu Zverev ad avere la meglio al terzo turno, imponendosi 7-6, 6-2.

Due anni dopo, sempre a Roma, è arrivata però la risposta di Darderi. Agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia 2026, l’italiano ha firmato una splendida rimonta contro il tedesco, riuscendo a imporsi per 1-6, 7-6, 6-0.

La partita tra Luciano Darderi e Alexander Zverev, valida per gli ottavi di finale degli US Open 2026, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre. L’azzurro sarà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium nell’incontro conclusivo, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DARDERI-ZVEREV US OPEN 2026 OGGI

Lunedì 7 settembre (orario italiano)

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 17:30

Swiatek [8] vs Zheng

Non prima delle 19:00: Cerundolo [24] vs Blockx [28]

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 01:00 (notte)

Jovic [14] vs Gauff [4]

A seguire

Zverev [1] vs Darderi [21] – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport