Darderi-Sweeny oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Tornerà in campo negli US Open 2026 di tennis il numero 21 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi: l’italiano affronterà nel terzo turno del tabellone principale di singolare maschile la wild card australiana Dane Sweeny.

L’incontro in cui si affronteranno il tennista italiano e l’australiano sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane di oggi, sabato 5 settembre, sul Court 5: nel 2023 i due si affrontarono nel secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open e vinse Darderi per 7-5 1-6 6-1.

Il match di Luciano Darderi degli US Open 2026 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO US OPEN 2026

Sabato 5 settembre

Court 5 – Dalle ore 17.00 italiane

Marcelo Demoliner/Ray Ho (Brasile/Cina Taipei)-Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (USA, WC)

A seguire

Arthur Reymond/Luca Sanchez (Francia)-Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Gran Bretagna, 5)

A seguire

Luciano Darderi (Italia, 21)-Dane Sweeny (Australia, WC) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno

PROGRAMMA US OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: SuperTennis+, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.