Darderi-Ruud, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Rivincita di Roma tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Per il numero 4 d’Italia, nonché protagonista di numerosi fatti importanti del tennis italiano in questo 2026, arriva il momento in cui potrà dimostrare davvero ciò che vale contro il norvegese, che entra nel torneo da testa di serie numero 6.

Al Foro Italico, va ricordato, semplicemente Darderi non fu in grado di competere contro Ruud perché le fatiche dei giorni precedenti (compresa la folle battaglia contro Jodar, finita alle 2 di notte) gli stavano presentando il conto in maniera importante. L’ultimo periodo è stato comunque abbastanza proficuo per lui, con i quarti di finale raggiunti a Montreal e gli ottavi agli US Open (dove lo ha fermato Zverev, poi vincitore del titolo). Ruud, dal canto suo, dopo la finale di Roma persa contro Jannik Sinner di difficoltà ne ha avute non poche, e spera di riprendere con la luce giusta negli occhi.

Il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud aprirà il programma del Kinoshita Group Show Court domani alle ore 4:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

A CHE ORA DARDERI-RUUD, ATP TOKYO 2026

Giovedì 1° ottobre

Kinoshita Group Show Court

Ore 4:00 Darderi (ITA)-Ruud (NOR) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Rune (DEN)-Jacquet (FRA) [SE]

NP Ore 7:00 Lehecka (CZE)-Bergs (BEL) – si riprende dal 6-3 Lehecka

Shapovalov (CAN)-Shimabukuro (JPN) [WC]

Davidovich Fokina (ESP)-Berrettini (ITA)

PROGRAMMA DARDERI-RUUD: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv