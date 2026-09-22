Dagnoni gongola: “L’oro del Team Relay testimonia il livello della nazione”

Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno centrato il bersaglio grosso sulle strade di Montreal, regalando all’Italia una splendida medaglia d’oro nel Team Relay dei Campionati Mondiali di ciclismo 2026. Una vittoria dal grande peso specifico che soddisfa sicuramente Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione italiana, presentatosi ai microfoni di Rai Sport per esaltare il trionfo degli azzurri.

“Tre giorni di gare e tre medaglie, ma diciamo che oggi arriva un oro importante anche perché in questa specialità lo avevamo sfiorato in diverse occasioni. Una vittoria di squadra dimostra il livello di una nazione, e noi siamo reduci dalla vittoria nel Team Relay di mountain bike. Abbiamo degli atleti di alto livello e questo gratifica il lavoro di tutti, anche di chi è dietro le quinte“, il commento di Dagnoni a fine gara.

L’oro nella staffetta mista élite si aggiunge agli argenti individuali collezionati sempre a cronometro da Filippo Ganna tra i professionisti e da Nicolas Milesi tra gli Under 23 in queste prime tre giornate della rassegna iridata in Canada. Italia che balza così momentaneamente in vetta al medagliere della manifestazione con un oro e due secondi posti.