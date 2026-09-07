Da Schumacher ad Antonelli: a Monza la storia a parti invertite dopo 30 anni

Ci sono giornate in cui Monza sembra avere memoria. Non quella degli archivi, delle statistiche, delle targhe sulle pareti. Una memoria più sottile, fatta di rumore, immagini, attese. Il circuito conserva le storie e, ogni tanto, decide di mescolarle.

L’8 settembre 1996 Michael Schumacher vinceva a Monza con la Ferrari. Un tedesco al volante di una macchina italiana, davanti a una marea rossa che aveva già cominciato ad adottarlo. Trent’anni dopo (6 settembre 2026), quasi nello stesso luogo dell’anima, è un italiano a vincere su una macchina tedesca. Kimi Antonelli, vent’anni, bolognese, Mercedes. Gli addendi cambiano, la somma no: Monza resta un luogo capace di trasformare una vittoria in qualcosa di più.

La differenza è che questa volta il trionfo non appartiene alla Ferrari. La Rossa vive una domenica difficile, Charles Leclerc fuori, Lewis Hamilton soltanto sesto. Eppure il pubblico, deluso e affezionato, finisce per lasciarsi conquistare da quel ragazzo che sembra attraversare la F1 con una leggerezza quasi disarmante. Partiva diciannovesimo, ha rimontato fino alla vittoria, ha superato avversari, paure e perfino il compagno George Russell nel finale.

È qui che la storia diventa bella. Non perché Antonelli debba essere Schumacher, e nemmeno perché occorra costruire un filo diretto tra due piloti che appartengono a epoche, caratteri e percorsi diversi. Piuttosto perché Monza, ancora una volta, ha scelto un tedesco e un italiano per raccontare la stessa emozione a parti invertite. Nel 1996 Schumi aveva capito quanto potesse essere potente l’abbraccio dei tifosi Ferrari; oggi Kimi ha scoperto che Monza può amare anche senza una Rossa davanti a tutti.

Antonelli ci mette del suo. Ha quella naturalezza dei ragazzi che sembrano prendere sul serio soltanto il piacere di correre. Gli altri vedono la pressione, la classifica, la storia. Lui pare vedere un Luna Park: luci, velocità, rischio, la voglia di salire ancora su quella giostra. Poi, quando arriva il momento, guida con una maturità che contraddice l’età.

Sul podio si è emozionato e quasi non voleva lasciarlo per condividere col pubblico la propria gioia. Non c’era bisogno di aggiungere altro. Il ragazzo che fino a ieri guardava Monza come un sogno oggi aveva una bandiera italiana sulle spalle e i tifosi dentro gli occhi. “Un sogno che si realizza“, ha detto.

Forse è questa la parte più preziosa della domenica brianzola. In un tempo in cui tutto sembra dover essere spiegato, celebrato, trasformato immediatamente in leggenda, Antonelli ha riportato la F1 a una cosa semplice: la gioia di correre.

Trent’anni dopo Schumacher, Monza ha cambiato colore senza cambiare sentimento. E forse è proprio questo il senso più romantico della storia: non la ricerca di un erede, ma la scoperta di una nuova emozione. Un ragazzo italiano su una macchina tedesca, in mezzo a una folla che avrebbe voluto festeggiare la Ferrari e che, invece, si è ritrovata a festeggiare lui.

Una ventata d’aria fresca. Nel posto dove l’aria, da sempre, sa di benzina, pini e memoria.