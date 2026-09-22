Curling, l’Italia indice il “Challenge” per selezionare le squadre che giocheranno gli Europei

Molto è cambiato nel curling italiano negli ultimi mesi. Come sappiamo, le due squadre di riferimento nel ciclo olimpico culminato con Milano Cortina 2026 hanno esaurito la loro esperienza. Il Team Retornaz e il Team Constantini – dopo aver raccolto medaglie mondiali ed europee, facendosi altresì valere nei tornei del Grande Slam – hanno cessato di esistere. In modi diversissimi e partendo da premesse differenti, ma con la conseguenza di moltiplicare le compagini azzurre competitive ad altissimo livello.

Anche questa ragione ha spinto la direzione agonistica del curling a un cambiamento di politica nella modalità di selezione delle squadre nazionali. In vista degli Europei, programmati a Ostrava dal 27 ottobre al 1° novembre, la FISG ha indetto lo svolgimento di due “Challenge”, uno maschile e uno femminile, allo scopo di individuare le formazioni che rappresenteranno l’Italia nella manifestazione continentale.

Sostanzialmente, si tratta di autentici trials sul modello americano. Chi li vince va agli Europei nel ruolo di “Nazionale Italiana”, indipendentemente dal ranking mondiale o dai risultati pregressi nei tornei internazionali che si stanno già svolgendo in Canada. Una scelta figlia del cambiamento di struttura della disciplina nel nostro Paese e che viene sperimentata in vista di un appuntamento di carattere europeo (e non mondiale).

I due “Challenge” si svolgeranno entrambi al Palacurling di Cembra, in provincia di Trento. Quello maschile avrà luogo dal 2 al 7 ottobre, mentre quello femminile si giocherà dal 6 al 9 ottobre. Saranno sei le squadre impegnate negli appuntamenti, tre per sesso.

La formula prevede un round robin durante il quale ogni squadra affronterà le altre due volte. Al termine di questa fase, il team peggio classificato sarà eliminato. Gli altri due giocheranno la finale, al meglio delle cinque partite. Si giocherà sulla distanza degli otto end, la stessa dei nuovi Europei. A seguire, vengono indicate le sei formazioni che si contenderanno la maglia azzurra a Ostrava.

SETTORE MASCHILE

Team Spiller: Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller.

Team Retornaz: Joël Retornaz, Stefano Gilli, Andrea Gilli, Alberto Pimpini.

Team Zisa: Alberto Zisa, Mattia Giovanella, Francesco De Zanna, Francesco Vigliani.

SETTORE FEMMINILE

Team Constantini: Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande.

Team Zardini Lacedelli: Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse.

Team Mariani: Rebecca Mariani, Letizia Carlisano, Camilla Gilberti, Giada Zambelli.