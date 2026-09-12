Cozzi: “Giannelli mi ha stupito, bello rivedere Michieletto. La pallavolo sta diventando elitaria: così si perdono talenti”

Prima puntata di Volley Night dedicata agli Europei di pallavolo maschili 2026. Nella prima partita, la nazionale di De Giorgi ha superato agilmente la Svezia per 3-0, inaugurando nel migliore dei modi il suo cammino. Paolo Cozzi, ospite della trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha brevemente commentato la prestazione della squadra azzurra e non solo.

L’ex giocatore si è prima detto sorpreso del modo in cui Simone Giannelli ha impostato il match: “Condizioni climatiche particolari, mi aspettavo una palla più semplice da Giannelli. Invece ha spinto molto con i centrali e con il gioco veloce. A muro non si poteva fare meglio di così. Ma mi ha stupito maggiormente Giannelli che ha giocato molto in centro”.

Il ritorno in campo di Alessandro Michieletto: “Bello vedere in campo Michieletto, in attesa che torni in condizione”.

Una riflessione finale sulla pallavolo e lo sport in generale: “Lo sport è un patrimonio per tutti. I nostri ragazzi devono farlo per stare lontano dalle tante tentazioni. Lo sport sta deventando elitario, anche la pallavolo. Si rischia di perdere dei talenti che magari non hanno i mezzi economici per entrare nelle società”.