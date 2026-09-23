Coulthard attacca Leclerc: “La F1 non è un picnic”

David Coulthard ha acceso la polemica attorno a Charles Leclerc, mettendo in discussione il modo in cui il pilota Ferrari affronta i weekend di gara. Nel mirino dell’ex pilota britannico è finita soprattutto la presenza nel paddock della moglie Alexandra Saint Mleux e del cane Leo.

Coulthard, intervenuto al podcast Up to Speed, ha comunque riconosciuto le qualità del monegasco: “Charles Leclerc è in pista da diversi anni ed è incredibilmente veloce, un vero e proprio testimonial del mondo delle corse“.

Poi la stoccata: “È bello e ha tutte le caratteristiche del padre di famiglia: un bambino in arrivo, un cane nel paddock… secondo me è tutto un po’ troppo, francamente“.

Il concetto viene ribadito con una frase destinata a far discutere: “Non è mica un picnic fuori porta nel fine settimana. È un Gran Premio, è una cosa seria, è una cosa pericolosa“.

Coulthard ha infine riconosciuto che la sua posizione potrebbe essere legata anche a una differenza generazionale: “Probabilmente la penso così solo perché appartengo a una generazione più vecchia“.

La critica, dunque, non riguarda soltanto la presenza della famiglia, ma il modo in cui la F1 moderna ha progressivamente integrato la dimensione privata dei piloti all’interno del paddock.