Cosa succede se Sinner saltasse Pechino e Shanghai: le combinazioni per il sorpasso di Zverev al n.1

Jannik Sinner ha mantenuto 1810 punti di vantaggio sul tedesco Alexander Zverev nell’aggiornamento del ranking ATP rilasciato quest’oggi: l’azzurro, però, già la prossima settimana, al termine dei tornei ATP 250 di Chengdu ed Hangzhou, vedrà il suo margine assottigliarsi.

Prima dell’inizio del torneo ATP 500 di Pechino, infatti, Sinner perderà i 500 punti della vittoria del 2025, mentre il tedesco Alexander Zverev ne scarterà 100 (fu eliminato ai quarti lo scorso anno), ma recupererà i 40 della United Cup 2026: il divario tra i due sarà di 1370 punti.

A Pechino ce ne saranno in palio 500 (anche se Zverev dovrà scartare i 10 di Montreal 2026 per far posto al risultato ottenuto nel torneo cinese), con il tedesco che, in linea prettamente teorica potrebbe portarsi ad 880 punti da Sinner, tenendo aperta la strada ad un possibile sorpasso ai danni dell’azzurro a Shanghai.

Nel Masters 1000 cinese, infatti, i punti del 2025 verranno scartati lunedì 12 ottobre, ma il torneo è in programma dal 7 al 18 ottobre, quindi verranno persi con l’aggiornamento di lunedì 19 ottobre, visto che dopo i 500 di Pechino e Tokyo il ranking verrà rilasciato infrasettimanalmente, il 6 o il 7 ottobre.

Sia Sinner che Zverev scarteranno 50 punti, essendo usciti entrambi nei sedicesimi nel 2025: il distacco tra i due sarà lo stesso che ci sarà al termine di Pechino, quindi se il tedesco fosse davvero a –880 dall’azzurro, allora vincendo il torneo si porterebbe davanti all’italiano di 120 punti.

Va detto che il sorpasso di Zverev sarebbe quindi possibile solamente nel caso in cui il tedesco dovesse vincere entrambi i tornei e, contestualmente, l’azzurro dovesse saltarli o comunque parteciparvi senza racimolare, nel complesso, più di 110 punti. Lo scenario, dunque, appare di difficile realizzazione.

ZVEREV DIVENTA NUMERO 1 ATP SE…