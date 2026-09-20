Cosa è successo ad Alessandro Michieletto: brivido fisico provocato da un salvataggio generoso

Un brivido molto freddo ha percorso la schiena di tutti gli appassionati quando Alessandro Michieletto è andato a sbattere contro i tabelloni pubblicitari durante il terzo set del confronto tra Italia e Danimarca, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Lo schiacciatore, subentrato a Mattia Bottolo sul 18-13 della seconda frazione, sta proseguendo il proprio percorso di recupero dopo un brutto infortunio e sta ingranando in maniera molto evidente, ma si è tremato quando è incappato in un incidente di percorso, conseguenza di un gesto tecnico davvero molto generoso e che ha scaldato il pubblico della Inalpi Arena di Torino.

Sul 16-8, quando i Campioni del Mondo conducevano per 2-0 ed erano ormai lanciati verso la vittoria, il miglior giocatore dell’ultima rassegna iridata si è prodigato in un recupero molto generoso in fase difensiva: mantiene la palla su in volo, ma scivola e con la spalla destra va a sbattere sui tabelloni pubblicitari.

Il gioco è stato fermato per qualche istante e sulla spalla di Michieletto si è manifestato un evidente segno rosso della botta. Nulla di grave, lo schiacciatore si è rialzato, è tornato al servizio e l’Italia ha vinto lo scambio con un muro del centrale Giovanni Sanguinetti su Nielsen.