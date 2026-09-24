Cosa è successo a Kimi Antonelli e quanti minuti ha perso nella FP1 a Baku

Kimi Antonelli aveva incominciato con il piglio giusto le prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Il pilota della Mercedes aveva chiuso un giro brillante con il tempo di 1:26.265 e si era portato al comando della classifica, facendo capire immediatamente il proprio potenziale in vista dell’intero fine settimana previsto sul tracciato cittadino della capitale azera.

Poco prima che scoccasse la metà sessione, il pilota bolognese è stato tradito dalla propria vettura. Kimi Antonelli era da poco uscito con le gomme soft ed è stato appiedato dalla W17 all’inizio di curva 7: usciva del fumo dalle prese d’aria e ha parcheggiato in una via di fuga, facendo i conti con un problema idraulico. L’affidabilità ha tradito il leader del Mondiale, che anche in un paio di Gran Premi durante la stagione aveva dovuto fare i conti con delle criticità.

Erano le 10.56, dunque Kimi Antonelli ha perso 34 minuti della FP1, un lasso di tempo che sarebbe stato prezioso per affinare il feeling con il tracciato di Baku. Il ventenne, che ha poi chiuso con il quinto tempo nella sessione in cui ha primeggiato il suo compagno di squadra George Russell, dovrà sfruttare al meglio la FP2 di oggi pomeriggio e la FP3 di domani in mattina, in vista delle qualifiche e della gara.