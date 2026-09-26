Cosa deve fare Zverev per superare Sinner e diventare n.1 tra Pechino e Shanghai

Nonostante il forfait dato all’ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner è certo di rimanere numero 1 del mondo almeno fino a domenica 18 ottobre, cioè fino al termine del Masters 1000 di Shanghai, al quale il tennista italiano risulta ancora iscritto.

Il tedesco Alexander Zverev, infatti, nell’aggiornamento di lunedì 21 settembre aveva 1810 punti di ritardo dall’azzurro, ma già nel ranking di lunedì 28 il suo distacco scenderà a 1370 punti: il calendario sfalsato di una settimana rispetto allo scorso anno, infatti, farà già scartare i punti di Pechino 2025.

Nel prossimo aggiornamento, infatti, Sinner perderà i 500 punti della vittoria del 2025, mentre il tedesco Alexander Zverev ne scarterà 100 (fu eliminato ai quarti lo scorso anno), ma recupererà i 40 della United Cup 2026: a Pechino, la settimana prossima ce ne saranno in palio altri 500.

Zverev dovrà scartare i 10 punti di Montreal 2026 per far posto al risultato ottenuto nel torneo cinese, ma il tedesco, in caso di successo nel torneo cinese, finirebbe per portarsi ad 880 punti da Sinner, tenendo così aperta la strada ad un possibile sorpasso ai danni dell’azzurro al termine di Shanghai.

Nel Masters 1000 cinese, infatti, i punti del 2025 scadranno lunedì 12 ottobre, ma il torneo è in programma dal 7 al 18 ottobre, quindi verranno persi con l’aggiornamento di lunedì 19 ottobre, visto che dopo i 500 di Pechino e Tokyo il ranking verrà rilasciato infrasettimanalmente, già il 6 o al massimo il 7 ottobre.

Sia Sinner che Zverev scarteranno 50 punti, essendo usciti entrambi ai sedicesimi nel 2025: il distacco tra i due sarà lo stesso che ci sarà al termine di Pechino, quindi se il tedesco fosse davvero a –880 dall’azzurro, allora vincendo il torneo si porterebbe davanti all’italiano di 120 punti, qualora Sinner non dovesse giocare.

Va sottolineato, quindi, che il sorpasso di Zverev sarebbe possibile solamente nel caso in cui il tedesco dovesse vincere entrambi i tornei e, contestualmente, l’azzurro dovesse saltare anche Shanghai, o comunque parteciparvi senza racimolare più di 100 punti, ovvero senza andare oltre gli ottavi di finale.

ZVEREV DIVENTA NUMERO 1 ATP DOPO SHANGHAI SE…