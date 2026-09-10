Coppa Sabatini 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari cerca un’altra vittoria

Continuano gli appuntamenti sul territorio italiano. Dopo il Giro della Toscana, oggi è il giorno di una storica classica come la Coppa Sabatini (denominata anche Gran Premio della città di Peccioli), che è arrivata alla sua settantaquattresima edizione e che fa parte della Coppa delle Regioni 2026.

PERCORSO

Il percorso resta invariato: 197,6 km, con partenza e arrivo a Peccioli. Dopo 5 km circa si affronta Legoli (3 km al 5,6%, max. 13%). Seguono Montefoscoli (900 m al 10,1%, max. 13,5%) e Terricciola, poi il Muro di Greta (900 m al 10,9%, max. 16,5%). Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta tornano nel primo circuito di 24,8 km, ripetuto cinque volte: saranno quindi sei i passaggi complessivi Dopo l’ultimo giro restano 36,3 km, con tre tornate del secondo circuito, lungo 12,2 km (la prima è più corta di 300 m). La parte finale è quasi tutta pianeggiante, ma presenta l’ultima salita verso il traguardo: 1000 m al 5,5% (con punta del 6,2%). Gli ultimi metri, in lieve e continua salita, possono fare la differenza soprattutto in caso di sprint ristretto.

FAVORITI

Dopo il fantastico trionfo nel Giro della Toscana, Giulio Pellizzari cerca un’altra vittoria. Il marchigiano sicuramente è tra gli uomini da battere, anche se la sua Red Bull può contare davvero su una squadra fortissima e che vede al via gente del calibro di Florian Lipowitz e Jai Hindley, oltre a Lorenzo Finn. Attenzione anche ad un Christian Scaroni in ottima forma, visto il terzo posto di ieri. Fari puntati anche sul francese Lenny Martinez, sull’australiano Michael Storer e sullo svizzero Marc Hirschi.

PROGRAMMA COPPA SABATINI 2026

Giovedì 10 settembre

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo: 16.30 circa

DOVE VEDERE LA COPPA SABATINI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 15.00

Diretta streaming: dalle 15.00 Rai Play, Discovery+, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13.30