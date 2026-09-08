Coppa Sabatini 2026: il percorso ai raggi X. Corsa all’insegna della tradizione

Tra poco più di 48 ore si alzerà il sipario sulla Coppa Sabatini 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua edizione numero 74 chiamata più comunemente GP di Peccioli. Non ci sono particolari novità per quanto riguarda il tracciato di quest’anno che, a grandi linee, ripercorre quello delle scorse stagioni. Vediamo il percorso nel dettaglio.

COPPA SABATINI 2026: IL PERCORSO AI RAGGI X

Nello specifico i corridori si cimenteranno con le caratteristiche che hanno reso celebre la corsa negli anni. Il primo tratto in linea si snoderà sulle strade della Valdera a seguito dello start che avverrà come da tradizione presso lo Stadio Comunale. Da lì i corridori si trasferiranno verso il chilometro zero.

Successivamente, dopo il ritorno in Paese, comincerà un primo circuito lungo 24,8 km da attraversare per ben cinque volte con le asperità di Montefoscoli, Terricciola e Muro Di Greta fino a raggiungere il passaggio in zona partenza, preludio del circuito conclusivo. La seconda parte, lunga 12,2 km, sarà poi caratterizzata da due tornate che finiranno al terzo passaggio fino alla linea d’arrivo di Viale Mazzini, dove ci sarà uno strappo che decreterà la parola fine dopo i 197.6 km.

Ricordiamo che la Coppa Sabatini comincerà alle ore 11:20 dallo Stadio di Peccioli, per concludersi sempre nella città toscana tra le 16:12 e le 16:26.