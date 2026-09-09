Coppa Sabatini 2026: Giulio Pellizzari vuole il bis, occhio a Scaroni e Gregoire

La Coppa Sabatini – Gran Premio Città di Peccioli torna in scena con la sua 74ª edizione, uno degli appuntamenti storici del calendario italiano di settembre. La corsa, dedicata alla memoria di Giuseppe Sabatini, rappresenta uno dei passaggi tradizionali della stagione delle classiche italiane di fine anno e arriva a poche settimane dal Mondiale di Montréal. Lo scorso anno a imporsi fu Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), protagonista di una grande azione nel finale.

Il percorso misura circa 198 chilometri e propone una sequenza di salite brevi ma impegnative, che renderanno la corsa particolarmente selettiva. Nella prima parte spiccano il Montefoscoli, lungo 800 metri all’11,1%, e il Muro di Peccioli, 900 metri al 10,4%, mentre successivamente torneranno più volte Terricciola, 3,7 chilometri al 3,1%, ancora Montefoscoli e il Muro di Peccioli. Nel finale, dopo l’ultimo passaggio sui vari strappi del circuito, la corsa torna verso Peccioli, dove i corridori dovranno affrontare ancora una volta la salita conclusiva di 1,5 chilometri al 5,7%.

Il grande favorito è Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), reduce dalla vittoria di ieri al Giro della Toscana e quindi in un momento di forma da verificare immediatamente su un altro percorso selettivo. Il marchigiano sarà chiamato a confermare quanto mostrato a Pontedera, ma dovrà fare i conti con Alex Aranburu (Cofidis), Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) e Christian Scaroni (XDS Astana Team).

Tra gli altri uomini da seguire ci sono Lenny Martinez e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), tutti corridori con caratteristiche adatte ai continui cambi di ritmo della corsa toscana.