Mountain bike, Martina Berta vince in Coppa del Mondo! Primo sigillo in carriera

Martina Berta si prende una delle vittorie più importanti della sua carriera. L’azzurra ha conquistato a Soldier Hollow, penultima prova della stagione di Coppa del Mondo di mountain bike, il successo nel cross country olimpico, pochi giorni dopo essersi già imposta nello short track. Per Berta è la prima vittoria assoluta nel massimo circuito internazionale nella specialità olimpica, dopo una stagione straordinaria impreziosita anche dalla medaglia d’argento ai Mondiali di Val di Sole. Un risultato che conferma il 2026 come l’annata più importante della sua carriera.

La gara sul percorso statunitense si è decisa nel finale, quando Berta è riuscita a prendere un margine sulle avversarie e a presentarsi da sola sul traguardo. L’azzurra ha completato la prova in 1h15:51, precedendo di 13 secondi la padrona di casa Gwendalyn Gibson. Terzo posto per la svizzera Sina Frei, che ha preceduto Savilia Blunk, mentre Alessandra Keller ha chiuso quinta a un minuto esatto dalla vincitrice.

Per la classifica generale di Coppa del Mondo resta davanti la svedese Jenny Rissveds, ottava quest’oggi a 1’37”, mentre Berta sale al terzo posto nella graduatoria. Il 3 ottobre l’ultimo appuntamento di quest’anno, sempre in terra americana, a Lake Placid.

In casa Italia da segnalare anche la prestazione di Giada Specia, che ha concluso la gara in 15ª posizione.