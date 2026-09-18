Coppa del Mondo di Mountain Bike, si riparte da Soldier Hollow: Berta e Avondetto inseguono il podio

Siamo giunti al penultimo atto di una stagione lunga e impegnativa. È il momento di dare fondo alle ultime energie per provare a conquistare successi preziosi e punti importanti necessari a consolidare le proprie posizioni in classifica generale. La Coppa del Mondo di mountain bike torna in pista e riprende la sua corsa dalla tappa statunitense di Soldier Hollow. Simone Avondetto e Martina Berta inseguono il podio nella classifica generale.

La rassegna iridata ha regalato diverse soddisfazioni alla spedizione azzurra che adesso punta con decisione a consolidare il percorso di crescita intrapreso e guarda, con notevole lungimiranza di prospettive, al lavoro da fare in vista del grande obiettivo che ogni atleta insegue nella sua carriera, la partecipazione alle Olimpiadi.

In campo maschile continua, senza soluzione di continuità, la lotta punto a punto per la leadership tra i francesi Lucas Martin e Adrien Boichis. Simone Avondetto tenterà di giocarsi le proprie carte per provare a raggiungere il gradino più basso del podio ai danni dell’americano Bjorn Riley.

Obiettivo praticamente identico anche per Martina Berta che, dopo la consacrazione definitiva con l’argento iridato, punta sulle ultime due tappe per scavalcare l’americana Savilia Blunk e concludere così la stagione con un prestigioso terzo posto in classifica generale. Mancano invece solamente due gare al termine dell’annata per certificare il definitivo trionfo di Valentina Corvi, assoluta dominatrice nella categoria Under 23 femminile.