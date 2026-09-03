Canoa slalom, De Gennaro domina nel kayak in Coppa del Mondoa Vaires-sur-Marne

La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, competizione che si corre a Vaires-sur-Marne da oggi fino a sabato, è subito azzurra. Il kayak regala all’Italia l’ennesimo capolavoro realizzato da Giovanni De Gennaro che domina la gara fin dalle batterie del mattino e conquista l’intera posta in palio.

Giovanni De Gennaro, reduce dal bronzo iridato, conferma il proprio eccellente stato di forma e conquista un successo indiscutibile sul canale olimpico. L’oro di Parigi 2024, già miglior tempo al termine delle batterie, completa il percorso netto in 87.75 davanti al francese Titouan Castryck, secondo a +2.57, e al suo connazionale Martin Cornu, terzo con un distacco di +2.72.

Pierpaolo Ferrazzi, qualificatosi come dodicesimo e ultimo al termine delle batterie del mattino, deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo e termina la propria prova in 97.73 con quattro penalità. L’azzurro conferma la posizione acquisita al mattino chiudendo ultimo.

Nella finale del kayak femminile l’azzurra Stefanie Horn, al rientro in gara, non riesce a ripetere il buon quinto posto ottenuto nelle batterie, chiude la sua prova in 129.90 e sei penalità piazzandosi in dodicesima posizione. L’australiana Jessica Fox si aggiudica il successo con 102.88 davanti alla slovacca Eliska Mintalova, seconda, dopo aver completato il percorso netto, in 103.61, e alla polacca Klaudia Zwolinska, terza a +2.32.