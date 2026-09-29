Coppa Davis, tempo di scelte difficili per Volandri: Berrettini indietro nel ranking, Darderi non può (ancora) venire ignorato

Entro lunedì 26 ottobre saranno svelate le pre-convocazioni per le Finali di Coppa Davis, che l’Italia ospiterà a Bologna da martedì 24 a domenica 29 novembre: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, sarà chiamato a fare alcune scelte e forse verrà già svelato se potrà contare o meno sull’apporto di Jannik Sinner.

Due posti appaiono prenotati per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel caso in cui si renda necessario il doppio decisivo, quindi restano 3 posti per i singolaristi: Flavio Cobolli sarà titolare inamovibile, anche in caso di presenza di Sinner, mentre qualche grattacapo potranno crearlo le altre scelte.

Sostanzialmente si tratta di una corsa a tre per uno (con Sinner) o due (senza Sinner) posti: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini corrono per la maglia azzurra. Diverse le considerazioni che Volandri potrebbe fare per ciascuno di loro.

Stagione complicata per Lorenzo Musetti, mentre Matteo Berrettini non ha avuto quel picco che ci si poteva attendere, ma in Davis ha dimostrato anche lo scorso anno di avere una marcia in più, infine Luciano Darderi avrebbe già meritato in passato una maglia azzurra. A Volandri l’ardua sentenza.