Coppa Davis, Rodionov trascina l’Austria alla Final Eight! Il Belgio alza bandiera bianca

Nell’incontro valevole per il secondo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026 l’Austria, dopo l’1-1 della prima giornata, sfrutta il fattore campo favorevole e prevale 3-1 contro il Belgio. Uno straordinario Rodionov trascina i suoi alla Final Eight di Bologna e costringe I semifinalisti dello scorso anno ad alzare bandiera bianca.

In apertura di giornata Lucas Miedler e Neil Oberleitner superano Sander Gille e Joran Vliegen 7-6(5) 7-5 in un’ora e cinquantacinque minuti. Il primo parziale, ad eccezione di una palla break per ciascuna delle due formazioni, si sviluppa nel rispetto dei turni di servizio e trova nel 6-6 la sua naturale conclusione. Miedler e Oberleitner rimontano dal 2-4 e con un mortifero parziale di 5-1 chiudono 7-5.

Nel secondo set il copione risulta praticamente identico, l’equilibrio continua a regnare sovrano e il verdetto arriva in volata. I padroni di casa sfruttano la quarta opportunità per siglare il break del 6-5 e trasformano il secondo match point per sancire il definitivo 7-5.

Lo scatenato Jurij Rodionov regola il belga Zizou Bergs 7-6(6) 6-3 in due ore e diciannove minuti. L’austriaco, dopo aver annullato quattro palle break, tiene il servizio di apertura, prova l’allungo sul 4-2, ma subisce il ritorno del rivale che impatta 4-4. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta con il belga che manca due set point nel dodicesimo gioco. L’austriaco rimonta nel tie-break da 1-3 e, dopo aver salvato la quarta palla set, chiude 8-6 al primo set point.

Nel contesto di una seconda frazione che inizia con tre giochi vinti da chi risponde, il tennista austriaco allunga quando difende il turno di battuta del 3-1 e strappa il servizio all’avversario per il 4-1. Rodionov continua a spingere, non si volta più indietro e, dopo aver arginato il tentativo di rientro di Bergs, firma il decisivo 6-3 al primo match point.