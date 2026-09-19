Coppa Davis, la Corea del Sud chiude i conti e vola alla Final Eight di Coppa Davis

La seconda giornata del secondo turno di qualificazione di Coppa Davis si apre con il primo risultato ufficiale e il verdetto è certamente significativo perché certifica ufficialmente la qualificazione della Corea del Sud alla Final Eight che si disputerà alla fine di novembre a Bologna.

I coreani, dopo l’ottima partenza con le due vittorie in rimonta ottenute nei singolari di ieri, perdono il match di doppio, ma chiudono i conti con il terzo singolare che regala loro il punto del decisivo 3-1 e la certezza di essere tra le migliori otto del panorama internazionale.

Nel match di doppio il veterano Sriram Balaji e Dhakshineswar Suresh domano Ji Sung Nam e Uisung Park 6-3 3-6 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti. Il duo indiano risolve a proprio favore un incontro caratterizzato da sostanziale equilibrio con il rush finale. Sul 3-3 della terza partita gli ospiti inanellano tre giochi di fila, operano il break del 5-3 e chiudono 6-3 al primo match point.

Le possibilità che la sfida possa riaprirsi si spengono però sul nascere. Nel quarto incontro Soonwoo Kwon travolge infatti l’indiano Sumit Nagal 6-1 6-2 in un’ora e nove minuti. Il coreano rompe l’equilibrio inziale con il break del 3-1 e tira diritto fino a quando trasforma il primo set point per il 6-1. Nel secondo parziale Kwon sfrutta la quarta occasione per operare il break del 4-2 e chiude 6-2 al quinto match point.