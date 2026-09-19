Francia vicina al baratro in Coppa Davis: sotto 0-2 in Canada, rivelazione Liam Draxl

Si è chiusa sul punteggio di 2-0, al Videoton Center di Quebec City, la prima giornata del secondo turno di qualificazione di Coppa Davis tra Canada e Francia. I padroni di casa si portano così a un passo dalla qualificazione alla Final Eight di Bologna e potrebbero chiudere i conti già nel doppio che aprirà la seconda giornata.

Liam Draxl, numero 205 ATP, regola il più esperto francese Arthur Rinderknech 6-2 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti. Il canadese, incontenibile in avvio, opera il break in apertura alla seconda possibilità e vola sul 4-0. Draxl manca cinque palle set nel settimo gioco prima di chiudere 6-2 alla settima possibilità.

Il secondo parziale si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio, segue l’andamento dei servizi e si risolve in volata. Il canadese, dopo aver salvato un set point nel decimo gioco, opera il break all’undicesimo per il 6-5 e firma il decisivo 7-5 quando trasforma il primo match point.

Felix Auger-Aliassime, numero cinque ATP, raddoppia per i suoi e doma il transalpino Quentin Halys 7-6(5) 4-6 6-3 in due ore e ventitré minuti. Il canadese opera il break decisivo nel quarto gioco della terza frazione, manca una palla match sul 5-2 e chiude 6-3 al secondo match point.