Coppa Davis: Zverev apre, Prizmic risponde. Prima giornata pari in Germania-Croazia

Finisce in parità il primo giorno di Germania-Croazia in Coppa Davis 2026, nel secondo turno di qualificazione alle Finals di Bologna. Se da una parte Alexander Zverev, pur con le fatiche degli US Open alle spalle, si mette nella condizione di dare l’1-0 ai tedeschi, i croati sfruttano l’arma Dino Prizmic e, soprattutto, la difficile adattabilità alla situazione di Yannick Hanfmann.

Alexander Zverev (GER)-Matej Dodig (CRO) 6-4 7-6(3)

Quanto a Zverev, per lui c’è Matej Dodig, nome abbastanza in ascesa del tennis croato, ma attualmente numero 171 del mondo. Gioco abbastanza facile per lui in una Halle abbastanza particolare, con il campo veloce posizionato là dove di solito siamo abituati a vedere l’erba dell’ATP 500 pre-Wimbledon. O almeno, abbastanza facile nel primo set, dove arriva il break a 30 nel terzo gioco e poi basta controllare i turni di battuta per arrivare al 6-4.

Meno semplice la situazione nel secondo parziale, dove Dodig riesce a servire e a tenere bene: dopo aver dovuto salvare due palle break nel game d’apertura, trova spesso il modo di tirarsi fuori dai guai senza più andare sotto nel punteggio in qualsiasi gioco, anche se talvolta deve trarsi d’impaccio da situazioni stile 30 pari o vantaggi. Il tie-break, anzi, inizialmente lo avvantaggia, ma dallo 0-2 Zverev infila sette punti vinti sugli ultimi otto e vince.

Dino Prizmic (CRO)-Yannick Hanfmann (GER) 6-4 6-3

Nell’altro match, invece, all’inizio è Prizmic che subisce in un certo senso Hanfmann, giocatore piuttosto regolare, ma con licenza di far male quando può. Il tedesco, dopo una palla break mancata nel primo game e una nel terzo, va avanti sul 4-3 togliendo la battuta a 30 al croato, ma di lì in avanti il servizio cala d’efficacia ed arrivano tre game consecutivi del croato.

A questi quasi non sembra vero di trovarsi in situazione favorevole: sull’onda positiva annulla due palle break nel primo game del secondo set, poi è lui stesso a scappare via nel quarto gioco e, a quel punto, di opportunità per Hanfmann non se ne aprono più. Vittoria, insomma, di una certa importanza per Prizmic sotto diversi aspetti. Soprattutto, si è assicurato perlomeno la chance di giocare con Zverev a punteggio non acquisito.