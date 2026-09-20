Coppa Davis 2026, tutte le qualificate per le Finals di Bologna. Fuori gli USA, c’è la Germania di Zverev

Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Finals di Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis, che andranno in scena a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia era già qualificata in qualità di detentrice dell’Insalatiera e di Paese ospitante, nel fine settimana che volge al termine si sono disputati i sette incontri che hanno determinato le altre ammesse agli atti conclusivi. Il sorteggio del tabellone si svolgerà nel capoluogo emiliano nella giornata di martedì 22 settembre (ore 12.00): si partirà con i quarti di finale, per poi arrivare all’atto conclusivo che assegnerà il trofeo.

I big match del weekend erano due. La Cechia ha eliminato gli USA imponendosi per 3-2 sul cemento di Praga: americani avanti per 2-1 dopo il doppio, poi i padroni di casa hanno firmato la magia con Jakub Mensik, capace di battere in rimonta Ben Shelton (fresco finalista agli US Open), e Jiri Lehecka, implacabile contro Learner Tien. Il Canada ha avuto la meglio sulla Francia per 3-1 sul cemento di Québec City: Liam Draxl ha firmato il colpaccio contro Arthur Rinderknech da numero 205 del mondo, poi Felix Auger-Aliassime (numero 5 del ranking ATP) ha fatto il proprio dovere contro Quentin Halys e Rinderknech.

C’era grande attesa per la Spagna, impegnata nella trasferta in Cile, ma le Furie Rosse non hanno tremato sulla terra rossa di Santiago e hanno chiuso il discorso qualificazione sul 3-0: Daniel Merida ha prevalso contro Alejandro Tabilo per 5-7, 6-3, 6-3 e poi Rafael Jodar ha travolto Cristian Garin con un perentorio 6-0, 6-2, preludio all’affermazione in doppio di Pedro Martinez e Jaume Munar contro Barrios Vera/Tabilo per 6-0, 6-3. A seguire Martin Landaluce e Matias Soto hanno giocato soltanto per le statistiche, la Spagna è promossa e a novembre potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz.

La Germania ha battuto la Croazia per 3-1 sul cemento casalingo di Halle: Alexander Zverev è sceso in campo a una settimana di distanza dal trionfo agli US Open, il numero 2 del mondo ha prevalso nei rispettivi incontri con Matej Dodig (6-4, 7-6) e Dino Prizmic (6-2, 6-4), Daniel Altmeier ha perso con Prizmic (4-6, 3-6) e il doppio composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz ha regolato Nikola Mektic e Mate Pavic in due set. Jurij Rodionov ha assunto i connotati dell’uomo Davis: da numero 142 del mondo ha battuto Zizou Bergs e Gauthier Onclin, trascinando l’Austria al trionfo per 3-1 contro il Belgio sulla terra rossa di Vienna.

La Gran Bretagna ha strapazzato l’Ecuador con un secco 4-0 sul cemento della Copper Box Arena: Toby Samuel, Arthury Fery e il doppio composto da Henry Patten e Neal Skupski sono stati impeccabili, poi Harry Wendelken ha arrotondato il punteggio. La Corea del Sud ha fatto festa sul cemento di Seoul, regolando l’India per 3-1: Soonwoo Kwon e Hyeon Chung sono stati bravi a recuperare contro Sureh e Nagal, gli indiani hanno accorciato le distanze in doppio e poi Kwon ha chiuso i conti con un perentorio 6-1, 6-2 contro Nagal.

QUALIFICATE FINALS COPPA DAVIS 2026

Italia

Spagna

Germania

Gran Bretagna

Austria

Corea del Sud

Cechia

Canada