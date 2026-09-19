Coppa Davis 2026, Merida e Jodar autoritari in Cile: Spagna ad un passo dai quarti

Sulla terra battuta outdoor dell’Estadio Nacional, di Santiago, in Cile, la Spagna è in vantaggio per 0-2 sui padroni di casa al termine della prima giornata del secondo turno delle qualificazioni della Coppa Davis 2026 di tennis: nei primi due singolari successi di Daniel Merida e Rafael Jodar.

Nel primo singolare Daniel Merida rimonta Alejandro Tabilo e lo batte con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e sedici minuti di gioco. Nel primo set il cileno è abile a spezzare l’equilibrio nell’undicesimo game, quando opera il break a quindici che lo manda a servire per il set sul 6-5: il sudamericano tiene la battuta a quindici ed incamera la frazione sul 7-5. Nella seconda partita, al contrario, a spezzare l’equilibrio è lo spagnolo, che nell’ottavo game opera il break a quindici che fa da preludio al 6-3 con cui rimette in parità la sfida. Nella frazione decisiva Merida allunga col break a zero nel terzo game e poi si porta sul 3-1. Lo spagnolo poi strappa la battuta al cileno anche nel nono game, chiude sul 6-3 e conquista il primo punto.

Nel secondo singolare Rafael Jodar liquida Cristian Garin con il netto score di 6-0 6-2 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Match a senso unico: nel primo set lo spagnolo strappa la battuta al cileno a quindici nel secondo game, a trenta nel quarto ed ai vantaggi nel sesto, per il 6-0. Nella seconda frazione il cileno subisce il break ai vantaggi sia nel quarto che nel sesto game, poi strappa la battuta allo spagnolo e si porta sul 2-5. Jodar, però, nell’ottavo gioco toglie ancora il servizio al sudamericano e chiude i conti sul 6-2, portando la Spagna sullo 0-2 nel tie contro il Cile.