Coppa Davis 2026, le possibili avversarie dell’Italia turno per turno

L’Italia ospiterà le Finals della Coppa Davis 2026 di tennis da martedì 24 a domenica 29 novembre a Bologna: il sorteggio del tabellone si terrà domani, martedì 22 settembre, alle ore 12.00, a Palazzo Pepoli, e per determinare le teste di serie verrà utilizzato il ranking per Nazioni rilasciato quest’oggi.

L’Italia, Paese ospitante e detentrice del titolo, sarà la testa di serie numero 1 del tabellone, venendo così inserita nella parte alta del tabellone, mentre la Spagna, finalista perdente nel 2025, sarà la numero 2 del seeding, presidiando invece la parte bassa: queste due Nazionali potranno sfidarsi soltanto in finale.

I possibili ostacoli in semifinale per azzurri ed iberici saranno rappresentati dalla Germania, testa di serie numero 3, e dalla Cechia, numero 4 del seeding: il sorteggio determinerà chi finirà dalla parte dell’Italia e chi andrà ad occupare lo spicchio di tabellone dal lato della Spagna.

Nei quarti di finale, infine, le quattro Nazionali teste di serie saranno accoppiate tramite sorteggio a quelle non protette dal seeding, ovvero l’Austria, il Canada, la Gran Bretagna e la Corea del Sud. Il cammino dell’Italia inizierà contro una di queste quattro avversarie.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI L’ITALIA

Quarti di finale

Una Nazionale non inserita tra le teste di serie, ovvero l’Austria, il Canada, la Gran Bretagna e la Corea del Sud.

Semifinali

Una Nazionale testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero la Germania e la Cechia.

Finale

La Nazionale testa di serie numero 2, ovvero la Spagna.