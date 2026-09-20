Coppa Davis 2026, la Gran Bretagna liquida l’Ecuador per 4-0 ed accede alle Finals senza patemi

Alla Copper Box Arena di Londra, dove si è giocato sul veloce indoor, i padroni di casa della Gran Bretagna hanno sconfitto l’Ecuador nel secondo turno delle qualificazioni della Coppa Davis 2026 di tennis con il netto score di 4-0, staccando il pass per le Finals già al termine del doppio che ha aperto il programma odierno.

Nel doppio Henry Patten e Neal Skupski regolano Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco e regalano alla Gran Bretagna il punto decisivo. Nel primo set i britannici trovano il break già ai vantaggi del secondo game, per poi scappare sul 3-0 non pesante. I sudamericani restano in scia agli avversari, ma non riescono mai a procurarsi la palla per il controbreak, così la coppia britannica chiude al primo set point sul 6-3 dopo 40′. Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 4-4, poi i britannici nel nono game trascinano i sudamericani ai vantaggi ed operano il break che vale il 5-4. Col servizio a disposizione, poi, al secondo match point, la Gran Bretagna porta a casa il successo sul 6-4 in 45′ e chiude il tie sul 3-0.

Nel singolare, giocato a risultato acquisito, infine, Harry Wendelken supera Angel Veliz con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e mezza di gioco e chiude il tie sul punteggio di 4-0 per la Gran Bretagna. Nel primo set il britannico opera il break ai vantaggi del primo break e poi allunga sul 2-0. Wendelken allunga anche sul 3-0 pesante, con un altro strappo ai vantaggi, ma poi cede la battuta ed il sudamericano si porta sull’1-3. Il britannico toglie nuovamente il servizio all’avversario e va sul 4-1, poi annulla una palla break e si porta sul 5-1. Wendelken manca un set point nel settimo gioco, ma nell’ottavo game tiene il servizio a quindici ed incamera la frazione sul 6-2 in 47′. Nella seconda partita il britannico sfrutta l’unica palla break avuta a disposizione nel terzo game ed allunga sul 2-1, scappando poi sul 3-1. Nel nono gioco Wendelken si procura un match point in risposta e lo sfrutta, portando a casa il successo sul 6-3 in 43′ e chiudendo il tie sul definitivo 4-0.