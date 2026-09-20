Coppa Davis 2026, la Germania di Zverev batte la Croazia e accede alle Finals

Ci sarà anche la Germania a Bologna per le finali della Coppa Davis 2026. Alexander Zverev ha dunque la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua fantastica stagione e proprio il numero due del mondo è stato il grande protagonista in quel di Halle, con la Germania che ha battuto la Croazia per 3-1.

Dopo una prima giornata chiusa in parità, oggi è stato il doppio a dare il secondo punto alla Germania. Infatti Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno vinto una sfida molto attesa contro il duo croato composto da Nikola Mektic e Mate Pavic. I tedeschi si sono imposti in due set con un perentorio 7-5 6-2 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Successivamente è sceso in campo proprio Alexander Zverev, che ha affrontato il numero uno croato Dino Prizmic. Non c’è stata partita, perchè il fresco campione degli US Open è in uno stato di forma straordinario e ha dominato in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

La Germania si presenta a Bologna assolutamente tra le favorite per la vittoria finale. Avere Alexander Zverev significa partire già in ogni sfida sull’1-0 e poi anche il doppio tedesco è altamente competitivo e tra i migliori al mondo. Il punto debole è forse il secondo singolarista, in questa sfida con la Croazia è stato scelto Daniel Altmaier, ma ci sono anche Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann che possono essere competitivi su una superficie come quella delle finali.