Coppa Davis 2026: i top20 impegnati nel turno di qualificazione dal 17 al 20 settembre

Gli US Open si sono appena conclusi con il trionfo di Alexander Zverev, secondo Slam stagionale per il tedesco, in finale su Ben Shelton, ma non ci sono pause ed è già tempo di voltare pagina. Il prossimo fine settimana sarà dedicato al secondo turno di qualificazione della Coppa Davis.

Sette incontri al meglio delle cinque partite decreteranno le formazioni che insieme all’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, disputeranno la Final Eight di Bologna a fine novembre. Diversi i top20 presenti che proveranno ad accompagnare le rispettive squadre all’ultimo atto della manifestazione.

Il senso di appartenenza alla patria è un valore al cospetto del quale la stanchezza per gli impegni accumulati passa in secondo piano. Alexander Zverev avrà a sua disposizione solo pochi giorni prima di scendere in campo con la Germania contro la Croazia alla Heristo Arena di Halle: si giocherà sul cemento indoor.

Reagire alla pesante sconfitta subita nel secondo turno a Flushing Meadow, riprendere la marcia di una stagione fin qui eccellente e guidare la squadra verso l’obiettivo prefissato. Rafael Jodar, numero quattordici ATP, torna in campo per trascinare la sua Spagna, finalista della scorsa edizione, nella difficile trasferta sulla terra rossa all’aperto di Santiago del Cile.

L’avventura, in quel di New York, è finita troppo presto con la prematura eliminazione al secondo turno contro il futuro semifinalista Khachanov. Felix Auger-Aliassime, numero cinque ATP, rientra in campo per guidare il suo Canada nell’impegnativa sfida interna contro la Francia, sfida che si giocherà sul cemento di Quebec City. I transalpini si affidano al numero undici Arthur Fils, ulteriormente motivato dal desiderio di riscattare il ko al primo turno di Flushing Meadows.

Lo spareggio più atteso è, senza dubbio, quello che si gioca alla O2 Arena di Praga. La Repubblica Ceca ospita sul cemento indoor gli Stati Uniti in una sfida che preannuncia spettacolo ed emozioni. In singolare i padroni di casa puntano su Jakub Mensik, numero quindici ATP, mentre gli americani rispondono con Ben Shelton, finalista ai recenti US Open, e Taylor Fritz, numero dieci del mondo.

Negli incontri del World Group l’Australia si affida ad Alex de Minaur, numero nove ATP, nella sfida interna contro la Polonia, mentre Casper Ruud, numero diciassette dell’ultima classifica, guida la Norvegia nella sfida interna contro la Cina.