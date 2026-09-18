Coppa Davis 2026, Belgio e Austria in parità dopo la prima giornata. A Rodionov risponde Bergs

Si è chiusa in parità la prima giornata della sfida tra Austria e Belgio, vale per il secondo round di qualificazione alle finali della Coppa Davis 2026. Si gioca a Vienna sul cemento ed erano stati i padroni di casa a trionfare nel primo singolare grazie a Jurij Rodionov mentre nel secondo singolare è stato poi Zizou Bergs a trovare il punto del pareggio per il Belgio.

Il numero uno austriaco non ha avuto troppi problemi contro Gauthier Onclin, sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e ventinove minuti di gioco. Una partita a senso unico per Rodionov, che ha così dato un preziosissimo primo punto all’Austria.

Il Belgio si è così trovato quasi spalle al muro e si è affidato a Zizou Bergs. Il numero 38 del mondo, però, ha faticato molto più del previsto contro Lukas Neumayer, imponendosi solamente in rimonta al terzo set con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco.

Domani ci sarà prima il doppio con la sfida molto equilibrata e combattuta tra Miedler/Oberleitner e Gille/Vliegen. Successivamente i due singolari, prima la sfida tra numeri uno (Rodionov contro Bergs) e poi eventualmente quella tra i numeri due (Neumayer contro Onclin). Da ricordare come Austria e Belgio abbiano entrambe partecipato alle finali dell’anno scorso ed entrambe sono state battute per 2-0 dall’Italia rispettivamente nei quarti di finale ed in semifinale.