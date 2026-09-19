Coppa Davis 2026, Auger-Aliassime regala le finali al Canada. Francia battuta per 3-1

Ci sarà il Canada a Bologna alle finali della Coppa Davis 2026. Felix Auger-Aliassime trascina la sua nazione tra le migliori otto della competizione, dopo la vittoria per 3-1 nella sfida con la Francia che si è giocata sul cemento indoor di Quebec City. Decisivo il successo in rimonta contro Arthur Rinderknech, che ha così dato il terzo e decisivo punto alla squadra capitanata da Frank Dancevic.

Un altro eroe del fine settimana in terra canadese è sicuramente Liam Draxl, numero 205 della classifica mondiale, chiamato a scendere in campo in singolare per le assenze di Denis Shapovalov e Gabriel Diallo. Draxl ha ottenuto una clamorosa e sorprendente vittoria ieri contro Rinderknech e alla fine è probabilmente il match che ha fatto realmente la differenza nel complesso della sfida.

Eppure il sabato era cominciato bene per la Francia, che aveva riaperto i giochi grazie alla vittoria nel doppio della coppia formata da Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, che ha sconfitto il duo canadese Felix Auger-Aliassime/Duncan Chan in due set per 7-6 6-3.

Successivamente Auger-Aliassime è tornato nuovamente in campo, battendo Rinderknech in rimonta per 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco, lo stesso tempo che ci è voluto al numero cinque del mondo per battere ieri Quentin Halys. La Francia aveva sognato di poter addirittura pareggiare i conti, visto che Rinderknech ha vinto il primo set per 6-4 ed è arrivato al tie-break nel secondo, perso, perà, per 7-5. Nel terzo set ancora grande equilibrio e finalmente nel nono game Auger-Aliassime è riuscito a trovare il primo break del match, chiudendo poi sul 6-4 e facendo staccare così il biglietto per Bologna al Canada.