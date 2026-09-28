Continua la campagna acquisti della Lidl-Trek: dal 1 gennaio 2027 arriva Jordi Meeus

Per vincere e avvicinare i più forti del lotto la strada privilegiata resta, nella maggior parte dei casi, quella di sfruttare le opportunità offerte dal mercato. La Lidl-Trek continua la massiccia campagna di potenziamento del suo organico e annuncia l’arrivo di un nuovo importante corridore.

La formazione tedesca ufficializza infatti l’arrivo, a partire dal 1 gennaio 2027, di Jordi Meeus. Il velocista belga lascia così a scadenza di contratto la Red Bull-Bora-hansgrohe per unirsi ad un’altra formazione tedesca e iniziare una nuova avventura.

Il belga e la Lidl-Trek hanno concluso l’accordo per un contratto biennale che terminerà alla fine della stagione 2028. Meeus, corridore di ventotto anni che vanta diciannove vittorie nella sua carriera da professionista, rappresenta un’ulteriore opzione da spendere nelle volate, reparto nel quale ci sono già eccellenze come Jonathan Milan e Mads Pedersen, e in determinate classiche.

Meeus, al momento, rappresenta la pedina numero ventinove nell’organico della Lidl-Trek che attende novità in merito al rinnovo dell’accordo con Quinn Simmons. Nel caso in cui l’americano dovesse prolungare il proprio accordo, l’organico della squadra sarebbe al completo.