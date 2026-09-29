Consiglio degli Slam senza Sinner e Alcaraz: cos’è la novità, la presenza di Djokovic e Musetti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono stati selezionati per fare parte del nuovo consiglio dei giocatori, un organismo neonato che si pone l’obiettivo di favorire il dialogo tra i tennisti e gli organizzatori degli Slam. I quattro tornei più importanti del calendario internazionale hanno definito la composizione dell’ente, che avrà il compito di discutere anche della distribuzione dei ricavi e dell’aumento dei montepremi richiesto dagli atleti, ma non figurano i nomi del numero 1 e del numero 3 del mondo.

Due dei giocatori più rappresentativi del circuito sono rimasti fuori da questa novità: il fenomeno spagnolo aveva già fatto intendere di voler fare un passo indietro nel progetto, mentre l’assenza del fuoriclasse altoatesino sorprende, visto che di recente era sembrato tra i più convinti difensori dei diritti dei giocatori riguardo agli emolumenti provenienti dagli Slam.

Sono stati scelti due vincitori Slam come il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e l’eterno serbo Novak Djokovic (24 volte all’apice, ma ormai prossimo ai 40 anni), il nostro Lorenzo Musetti, lo statunitense Ben Shelton (finalista agli ultimi US Open), il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Arthur Rinderknech.

Nel consiglio figureranno anche Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iva Jovic e Maria Sakkari. Vedremo quali risultati riusciranno a ottenere questi big e se davvero gli organizzatori degli Slam asseconderanno le richieste dei tennisti. Ricordiamo che, al momento, Sinner è fuori a causa di un problema al ginocchio e che il suo status di numero 1 del mondo è minacciato da Zverev, che da domani sarà impegnato al torneo ATP 500 di Pechino.